Президент Володимир Зеленський призначив довічні виплати вузькому колу українців

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в указах №291 №292, які з'явилися на офіційному сайті глави держави. Обидва документи набули чинності з моменту публікації - 24 липня.

Володимир Зеленський своїм президентським указом призначив довічні виплати українцям, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність. Іменні стипендії, в повідомленні наводиться список їх 15 людей, які будуть їх отримувати.

Згідно з другим указом, держава буде довічно виплачувати гроші учасникам бойових дій у період Другої світової війни. Власниками іменних стипений стали 25 осіб з Києва, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської та Закарпатської областей.

Раніше Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду інший законопроект. Згідно з пояснювальною запискою, судді не зможуть випускати під заставу громадян, яких підозрюють у незаконному виробництві, купівлі, продажу, перевезенні або зберіганні психотропних, наркотичних засобів або їх аналогів. Якщо поправки приймуть, підозрюваних доведеться відправляти відразу під арешт. Зараз документ розглядають у профільних комітетах Верховної Ради.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Путіним: з'явилася заява МЗС України, «тільки на церемонії…».

Як повідомляла Politeka, Зеленський нарешті висловився про подачу води в Крим: "Цього достатньо, щоб...".

Також Politeka писала, що Зеленський може піти у відставку, з'явився документ: «президент зізнався, що…».