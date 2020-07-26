У Миколаєві підлітки намагалися погасити Вічний вогонь
Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий співробітник поліції.
Підлітки плювали в полум'я, лаялися і задували вогонь під сміх. Хулігани все записували на відео для того, щоб прославивсь в інтернеті.
Невдовзі правоохоронцям вдалося їх затримати. Учасниками виявилися місцеві жителі 14, 15 і 17 років.
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Правоохоронці провели роз'яснювальні бесіди з неповнолітніми, а на батьків 14-ти і 15-річного підлітків складають адміністративні матеріали за ст. 184 Купап, а на 17-річного - за ст. 173 Купап "Дрібне хуліганство".
Малолітні хулігани вже змінилися за свої дії.
"Хлопці - ви стали відомими, і? Ви - не стали героями! Є вільний час - круто! Тільки займіться саморозвитком, спортом ... Герої - це ті, чия братська могила знаходиться там, де ви нагадили", - зазначив поліцейський під відео.
Раніше ми повідомляли, що дівчата розгнівали жителів Києва, влаштувавши непристойні танці біля хреста.
Під час відпочинку, дві юні особи вирішили станцювати біля дерев'яного хреста. Просто розважитися підліткам виявилося мало, тому вони зняли свої танці на відео і опублікували в соціальній мережі.
У ролику дівчата притискаються до хреста різними частинами тіла і танцюють під пісню, в якій згадується Ісус Христос Господь. На задньому плані можна помітити ще одну пару, яка, мабуть, не захотіла брати участь в зухвалу витівку.
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