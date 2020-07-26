У Миколаєві підлітки намагалися погасити Вічний вогонь



Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий співробітник поліції.

Підлітки плювали в полум'я, лаялися і задували вогонь під сміх. Хулігани все записували на відео для того, щоб прославивсь в інтернеті.

Невдовзі правоохоронцям вдалося їх затримати. Учасниками виявилися місцеві жителі 14, 15 і 17 років.

Правоохоронці провели роз'яснювальні бесіди з неповнолітніми, а на батьків 14-ти і 15-річного підлітків складають адміністративні матеріали за ст. 184 Купап, а на 17-річного - за ст. 173 Купап "Дрібне хуліганство".

Малолітні хулігани вже змінилися за свої дії.

"Хлопці - ви стали відомими, і? Ви - не стали героями! Є вільний час - круто! Тільки займіться саморозвитком, спортом ... Герої - це ті, чия братська могила знаходиться там, де ви нагадили", - зазначив поліцейський під відео.

«Вечный огонь – не вечный» - з такими словами, а також з матами і ганебними коментарями троє неповнолітніх хлопців задувають Вічний вогонь у Миколаєві, плюють в нього, та знімають це на камеру. Знімають для пабліка у соціальній мережі, назву якого і озвучують. Реакція поліції - миттєва! Встановлені особи всіх «героїв» сюжету. Їм 14, 15 і 17 років. Мотив таких вчинків – показати свою сміливість та стати відомими серед таких самих однолітків. Усвідомлюючи свою безкарність через недостатній вік, вони прикриваються батьками, на яких правоохоронцями складаються адміністративні матеріали – за ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», а на 17-річного – за ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство». Хлопці - ви стали відомими, і??????? Ви - не стали героями! Маєте вільний час - круто! Тільки займіться саморозвитком, спортом... Герої – це ті, чия братська могила знаходиться там, де ви напаскудили. Особисто поцікавився, кому встановлено пам’ятник - загону з 68-ми морпіхів старшого лейтенанта Ольшанського, які за дві доби відбили 18 атак противника, вивели з ладу понад 700 гітлерівців, кілька танків і гармат, посіяли паніку в тилу ворога, завадили знищення порту і елеватора. Загиблих десантників поховали в цій самій братській могилі на березі Інгулу. Кожному з них було присвоєно звання Героя!!! І до речі, в ті часи багато молодих хлопців були дійсно сміливі, і вчиняли по-геройські. На відео – двоє з хлопців, третій знаходиться у лікарняному закладі. Вічний вогонь – залишиться вічним. Шановні батьки, пильнуйте за своїми дітьми. Виховуйте. Розповідайте про справжні людські цінності. Бо не поліція має заповнювати пробіли у вихованні… Дякую правоохоронцям за миттєву реакцію і відновлення справедливості! Так тримати 👍🏽 #правоохоронна_система_є_і_працює! Gepostet von Сергей Шайхет am Samstag, 25. Juli 2020

Раніше ми повідомляли, що дівчата розгнівали жителів Києва, влаштувавши непристойні танці біля хреста.

Під час відпочинку, дві юні особи вирішили станцювати біля дерев'яного хреста. Просто розважитися підліткам виявилося мало, тому вони зняли свої танці на відео і опублікували в соціальній мережі.

У ролику дівчата притискаються до хреста різними частинами тіла і танцюють під пісню, в якій згадується Ісус Христос Господь. На задньому плані можна помітити ще одну пару, яка, мабуть, не захотіла брати участь в зухвалу витівку.