Російська фігуристка Олександра Бойкова обурилася умовами життя в Криму



Як передає Politeka.net, спортсменка присвятила проблемам окупованого півострова цілий пост в Instgram.

"Хочете зловити кайф? Поїдьте в Новий світ! Чесно, я довго не хотіла писати розгромний огляд на Крим, але Новий світ і дорога туди мене добили. Ось від Ялти до Нового світу приблизно 100 км, і, здається, що за 1,5 години ти вже точно доїдеш, але не тут то було. В одну сторону ми їхали 4,5 години! І не тому, що наш водій був поганий чи повільний, немає, а тому, що дороги жахливі і колом гірські серпантини", - зазначила спортсменка.

За її словами, ситуація в Криму настільки плачевна, що стає шкода людей.

"По дорозі ти проїжджаєш кілька містечок, і, чесно кажучи, стає шкода тих людей, які в них живуть. Ось ти живеш на березі моря, і ,здається, що краще нічого і не уявити. Але та розруха і злидні, що панують у цих краях просто відштовхує і викликає жаль", - пише фігуристка.

Також спортсменка зазначила, що схожа ситуація "у багатьох районах Росії відбувається така ж ситуація".



"Немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам там просто нема чим зайнятися. Я впевнена, що у багатьох нецентральних районах Росії відбувається така ж ситуація, але якщо Крим вважається одним з кращих курортів Росії, то, будь ласка, приведіть його в порядок!", - обурилася Бойкова.

Зазначимо, що Олександра нещодавно здала ЄДІ (ЗНО) і відразу вирушила на заслужений відпочинок.

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