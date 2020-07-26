У Державному бюро розслідувань відзвітували про виконану роботу, повідомивши про поліцейського, якого підозрюють у злочині

Зокрема, співробітнику черкаської поліції повідомили про підозру в торгівлі наркотиками, заявили на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник начальника одного з відділів Управління стратегічних розслідувань ГУ НПУ в Черкаській області протягом червня-липня незаконно купував, зберігав і перепродував наркотики. Слідчі ДБР задокументували ці факти.

Поліцейському інкримінують ч. 2 «наркотичної» ст. 307 Кримінального кодексу. Прокуратура проситиме суд взяти підозрюваного під варту і відсторонити його від посади на час розслідування.

Якщо провину поліцейського доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели слідчі Головного слідчого управління ДБР при оперативній підтримці черкаського управління СБУ і під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Також раніше повідомлялося, що офіс генерального прокурора продовжує боротися з корупціонерами у владних і силових структурах.

Зокрема, прокурори спільно з детективами ДБР і поліцейськими викрили трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ДМС на отриманні хабара.

Нагадаємо, ДБР запобігло резонансним злочинам.

Як повідомляла Politeka, слідчі ДБР попередили вбивство заступника мера Черкас.

Також Politeka писала, що ДБР та СБУ викрили банду правоохоронців.