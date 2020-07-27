На Донбас прибули українські військовослужбовці, які раніше брали участь у миротворчих місіях під егідою ООН

Військові прибули перед початком режиму тиші.

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-центрі ООС в Facebook.

"Такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації. В той же час це не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51-я стаття Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.

При цьому в публікації підкреслили, що припинення вогню не позбавляє військовослужбовців можливості діяти у відповідності з нормами міжнародного права та українського законодавства.

Також відомо, що ВСУ зможуть дати відсіч у разі порушення раніше прийнятих домовленостей.

"Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику в разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об'єднаних сил створені відповідні додаткові резерви", – додали в ООС.

Раніше ми писали, що чергове перемир'я на Донбасі прийнято в самий ідіотський момент.

Про це у своєму блозі заявив офіцер ЗСУ, співзасновник освітнього проекту Роман Кулик.

Автор нагадує, що зовсім недавно загинули три українські морпіхи.

"Коли сержант Журавель залишався поранений в сірій зоні, президент не доклав зусиль, щоб домовитися про реальний припинення вогню, щоб його евакуювати. Але відразу після цього нам звітують про досягнення перемир'я", – пояснив свою точку зору експерт.

На його думку, подібні дії Києва виглядають жалюгідно. Крім того, нинішнє перемир'я відчутно вдарить по морально-психологічному стані військовослужбовців ЗСУ на лінії розмежування.

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