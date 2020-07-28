Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) закликає заборонити діяльність РПЦ в Україні

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

Митрополит відреагував на рішення “суду” в окупованому Криму, який зобов'язав архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента знести в п'ятиденний термін храм в Євпаторії.

Також Драбинко зазначив, що “керівництво держави має негайно дати адекватну відповідь цьому духовному тероризму”.

“У разі реалізації задекларованих загроз – заборонити діяльність РПЦ в Україні, як пособника міжнародного тероризму. Незліченна кількість храмових споруд УПЦ, що знаходиться в юрисдикційній приналежності до московського патріархату, побудована з порушеннями відповідного законодавства.

Масово порушуються правила користування приміщеннями, які перебувають в оренді. Нескінченна кількість порушень при введенні в експлуатацію і правил пожежної безпеки”, – написав він.

Раніше ми писали, що глава РПЦ патріарх Кирило попросив російський уряд на час кризи звільнити церкви від комунальних платежів та надати облямівку

Таке прохання він мотивував тим, що стало менше пожертв.

«Прошу вас розглянути питання щодо надання релігійним організаціям відстрочки оплати комунальних платежів на термін до скасування обмежувальних заходів та відновлення повноцінної роботи церков і монастирів», – написав Кирил прем'єр-міністра РФ Михайлу Мишустину.

Така нахабність не могла залишитися непоміченою, і апетиты РПЦ потроллил на своїх сторінках в соцмережах ветеран АТО і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. «найбагатше управління ФСБ роисси просить пільг у зв'язку з проблемами у фінансуванні», – він підписав фотографію Кирила, який з іконою об'їжджав Москви на Мерседесі і молився проти коронавіруса.

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