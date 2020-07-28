Лоза впевнений, що російська сторона ні в чому не винна

Російський музикант Юрій Лоза зробив ряд резонансних заяв про війну на Донбасі

Так, скандальний музикант вважає, що на Донбасі Україна воює з озброєними місцевими жителями, а у окупованого Криму є перспектива у "складі Росії".

Про це він розповів 2016 року в інтерв'ю "Апострофу".

Зокрема співак вважає, що Україна сама розв'язала війну на Донбасі.

"Домовлятися з Донбасом все одно доведеться. Вони ж не збиралися виходити зі складу України. А ось ви туди полізли з війною, замість того, щоб цивілізовано з ними спілкуватися... Не вони ж бомбардують Київ, а ви бомбите його (Донбас прим.ред). І не вони до вас прийшли з автоматами, а це ви прийшли, тому чого ж на них-то валити!" - заявив він.

Лоза впевнений, що російська сторона в конфлікті не бере участі, а українська армія "воює з українцями, що живуть на Донбасі", які використовують зброю і військову техніку нібито збереглася з часів СРСР.

"Ніякої агресії немає. Росія вам не ворог. Росія не намагається нічого віджати у вас або відняти. По-друге, коли мені зараз про Крим говорять. Та я тільки що там був! Народ досі радий, що вони вискочили і що ними не управляють ваші нездари, які зараз правлять вашою країною. Так, там є проблеми, але вони закінчаться, тому що є перспектива і двіжуха. А у вас движухи немає, у вас двіжуха у зворотний бік", - заявив співак.

Нагадаємо, скандальний Лоза розповів українцям, "хто їсть їх сало".

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