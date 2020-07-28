Президент Володимир Зеленський не повинен підписувати ніяких угод з Росією



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив координатор у "Стоп Терор" Семен Кабакаєв і звернувся до глави держави.



"Пан президент Володимир Зеленський, хочу вам сказати як переселенець, як волонтер, який п'ять років документує докази російської агресії. Не йдіть в пастку до Путіна, припиніть політику поступок. Не підписуйте черговий документ", - зазначив він.

За його словами, зустріч у форматі Нормандської четвірки не дасть ніяких результатів, а РФ тільки посилить свої позиції.

"Росія плювати хотіла на всі договори, вона порушила Будапештський меморандум, коли анексувала Крим. Вони плювали на підписані домовленості у Мінську і Нормад. Невже ви думаєте, що зможете запропонувати Путіну щось таке, через що він змінить думку.

Я вас розчарую - не зможете. Тільки зможете: зберегти державу і не піти на капітулянтські домовленості, посилити обороноздатність держави, посилити санкції проти агресора, якщо захочете. Тільки міжнародна коаліція може втамувати загарбницькі амбіції агресора", - упевнений волонтер.

Також він вказав на наслідки, які можливі після домовленостей з РФ.



"Будьте президентом України, не йдіть в пастку Кремля, тому що ми платимо величезну ціну, яка вимірюється людськими життями і суверенітетом держави", - уклав він.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Володимиром Путіним, в ході яких піднімалися питання Криму і Донбасу

Так, у ході бесіди було порушено питання Донбасу, а саме: тема розмінування, розведення сил і відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, діяльність моніторингової місії ОБСЄ і доступ до українським полоненим представників Червоного хреста.

Крім того, було піднято питання звірячої розправи над дитиною кримського татарина Руслана Сулейманова

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