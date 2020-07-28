Вчора, 27 липня, в Києві відбулася акція противників капітуляції України

Учасниками заходу стали противники підписаного 22 липня перемир'я на Донбасі. Мітингувальники закликали не довіряти обіцянкам країни-агресора Росії і не перешкоджати українським військовослужбовцям у захисті України від незаконних збройних формувань.

Одним із учасників акції став батько загиблого українського воїна Ярослава Журавля.

Він звернувся до президента Володимиру Зеленському:

«Я вже шість років з армією, з Збройними Силами. Шість років у мого сина були мрії. Я приїхав, щоб поклонитися — від себе, від своєї сім'ї — усім патріотам України, які в ці хвилини, години, дні надавали підтримку моєї сім'ї», — сказав він.

Також чоловік поставив пряме питання гаранту Конституції Володимиру Зеленському.



«Вова, де ти був, коли бабуся розв'язувала з хустинки останні 100 гривень і віддавала волонтерам, щоб ми везли в армію. Де ти, гн***а, був, коли моєму синові ламали пальці і виривали автомат? Чому ти не був біля народу України? Кого ти слухаєш? Ви тіло України обмазали гн***дотой різною», — заявив батько загиблого воїна.

Нагадаємо, що російські окупанти безжально розстріляли евакуаційну групу, яка намагалася забрати з поля бою тіло українського захисника, будуть покарані

Бойовики безжально розстріляли українців, в результаті чого загинув медик ВСУ і ще один воїн, а у третього – бойове травмування.

Трагедія сталася поблизу селища Зайцево. Після розстрілу евакуаційної групи росіяни продовжили поливати позиції українських бійців з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У Києві відреагували на кричущу підлість агресора і пообіцяли максимально жорстко відповісти російським найманцям і зрадити все розголосу. Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, назвавши вбивство українського медика варварським з моральної точки зору.

«Буду особисто піднімати це питання. Відповідь буде максимально жорсткою. Ми залучимо всіх наших партнерів», – запевнив Кулеба.

Нагадаємо, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.

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