Українцям розповіли, до чого потрібно готуватися

Карантин в Україні з 1 серпня буде діяти з важливими змінами

На брифінгу у вівторок, 29 липня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав про введення чотирьох епідеміологічних зонх: зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної.

"Ми змінили правила карантину, починаючи з 1 серпня. Ми зробили поділ на чотири зони... В кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які обмеження будуть стосуватися зеленої зони", - заявив міністр.

В зеленій зоні обов'язковими залишаються правила карантину, які діють по всій країні: масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика.

"Про масові заходи - не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Також обмеження на відвідування кінотеатрів чи театрів, тобто зали повинні заповнюватися не більш, ніж на 50%. Що стосується пересування громадським транспортом, воно може відбуватися у кількості місць, визначених у технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу ", - сказав міністр.

Наголошується, що в червоній зоні буде обмежено рух транспорту - міського, міжміського. Будуть встановлені відповідні посади на перетині з зеленої в червону зону. Це буде зроблено на рівні територіально-адміністративних одиниць - це місто чи район.

Зони будуть визначатися з урахуванням чотирьох критеріїв. Якщо один з них буде перевищено п'ять днів поспіль, то зону змінять на більш сувору.

Детальніше з критеріями та іншою інформацією щодо карантину можна буде ознайомитися на ресурсах Моз, також будуть відповідні госборды.

За минулу добу, 28 липня в Україні зафіксовано 1022 хворих (добою раніше – 919). Померла 21 людина (добою раніше було 13 осіб), одужали 650.

Загалом в Україні захворіли 67 597 осіб з початку епідемії, летальних випадків – 1 650, одужали – 37 394.

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