Мешканка Донбасу переглянула свій погляд на "вторгнення" ЗСУ

Як передає Politeka.net, її слова навів Віктор Бородулін на своїй сторінці в Facebook.

"Донбас 2014. Ми з односельцями вийшли зупиняти колону ВСУ. Готові були лягає під гусениці танків, щоб не пустити в свій будинок бандер і хунту. Солдатики сиділи на броні БТРа. Я заволала їм: - Навіщо ви до нас прийшли?", - заявила тоді жінка.

За її словами, тоді вона сильно дивувалася, що зупиняла збройні сили власної країни, тримаючи в руках чужий прапор.
 
Тоді солдат їй відповів, що прийшов їх рятувати.

"Від чого? - істерично заволала жінка.

Воїн відповів:

"Від вашої непомірної тупості".
 
Через пару років після того, що сталося, життя цієї жінки кардинально змінилася.

"Пару років страху та ізоляції від зовнішнього світу - реального світу. Я зважилася і змогла переїхати в Київ на територію хунти, якою нас лякали. Хтось вклав ненависть в наші голови, я навіть не помітила як це сталося. Винайняла квартиру, знайшла роботу. Вечорами гуляю в парку і іноді плачу. Боже! Цей хлопець на БТРі мав рацію. Те, над чим мені тоді хотілося сміятися, тепер сталевою голкою колить моє серце. Він був тисячу разів правий. Вони їхали захистити нас від нашої ж непомірною тупості", - заключила вона.

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Ольга ніколи не мала справи з військом. З столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

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