Мешканка Донбасу переглянула свій погляд на "вторгнення" ЗСУ
Як передає Politeka.net, її слова навів Віктор Бородулін на своїй сторінці в Facebook.
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Ольга ніколи не мала справи з військом. З столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.
Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".
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