Мешканка Донбасу переглянула свій погляд на "вторгнення" ЗСУ

Як передає Politeka.net, її слова навів Віктор Бородулін на своїй сторінці в Facebook.

"Донбас 2014. Ми з односельцями вийшли зупиняти колону ВСУ. Готові були лягає під гусениці танків, щоб не пустити в свій будинок бандер і хунту. Солдатики сиділи на броні БТРа. Я заволала їм: - Навіщо ви до нас прийшли?", - заявила тоді жінка.





За її словами, тоді вона сильно дивувалася, що зупиняла збройні сили власної країни, тримаючи в руках чужий прапор.

Тоді солдат їй відповів, що прийшов їх рятувати.





"Від чого? - істерично заволала жінка.



Воїн відповів:





"Від вашої непомірної тупості".

Через пару років після того, що сталося, життя цієї жінки кардинально змінилася.



