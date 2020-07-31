Президент Володимир Зеленський запропонував визнати державними шість релігійних свят

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідний указ глави держави.

зокрема, Зеленський віддав розпорядження Кабінету міністрів розглянути питання про визнання державними наступних свят: Рамазан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Курбан-Байрам, Великдень західного обряду і Хануку.

Президент вважає, що визнання цих свят на державному рівні дозволить реалізувати рівні права та можливості всіх віруючих українців. Поки невідомо, чи будуть ці дні в Україні вихідними.

Наші читачі бурхливо відреагували на цю новину. Вони пишуть в коментарях найрізноманітніші думки з цього питання, але загальний лейтмотив один – у країни є більш важливі проблеми, що вимагають уваги президента.

"В країні війна а в голові у ЦЬОГО свята і відпочинок! Все розікрали, казна порожня а ЦЕ недорозумение всі святкує! Ми живемо в Україні мі що під усіх президентів будемо підстраюватись чи як. Так давайте святкувати кожен день! Релігійних свят у всьому світі неміряно. Ми ж любимо всіх і дружимо. Щоб святкувати треба мати гроші.Нехай краще дасть людям гідну... Ерундою займається,може підпише указ збільшення допомоги при народженні дітям до трьох років", – заявляють українці.

Також главі держави нагадують, що за Конституцією України, церква відділена від держави.

"Маразм повний, в кожній країні свої свята і традиції і ними країна повинна пишатись, а не підлаштовуватись під інших. Буде чудити поки має таку можливість. Маячня! За конституцією у нас церква відокремлена від держави! Влада тримає ізраїль не загрався?", – обурені люди.

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