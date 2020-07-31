У МОЗ оголосили рекомендації, які доведеться дотримуватися школах з 1 вересня в рамках карантину

Як повідомляє Politeka.net, відповідне постанова 30 липня підписав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Згідно з документом, у навчальні заклади учні зобов'язані приходити в масках і тільки в них ходити по коридорах, проте школярам і вчителям можна буде знімати їх під час занять. Уроки ж дозволили проводити на свіжому повітрі, якщо буде така можливість.

Моз вводить обов'язковий температурний скринінг для працівників шкіл, температуру будуть міряти кожен день, і якщо вона підніметься вище 37,2 - людини просто не пустять в будівлю. А ось школярів перевіряти не примушують.

Щоб не виникало стовпотворіння на перервах, Віктор Ляшко рекомендує в різний час починати і закінчувати уроки для класів. Крім того, радить обмежити проведення масових заходів у стінах шкіл.

В рамках карантину МОЗ закликає керівництво навчальних закладів запровадити низку заходів безпеки, у тому числі: встановити антисептики при вході у всі приміщення, збирати використані маски в окремі контейнери, забезпечити побільше мила, паперових рушників і сушарок в санвузлах, закупити засоби захисту в медпункти, провітрювати класи після кожного уроку, дезінфікувати усіх поверхні в кінці робочого дня.

В їдальнях МОЗ забороняє "шведський стіл" і самообслуговування, а також сидіти більше чотирьох осіб за одним столом. Кухарі зобов'язані носити маски і працювати в рукавичках. Чиновники також пропонують встановити правила в шкільному транспорті. Так водіїв потрібно забезпечити масками і антисептиками для рук, кожен день перевіряти їх стан і не пускати за кермо людей з симптомами хвороби.

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