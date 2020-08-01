Відпочиваючі стали свідками жахливого, але красивого видовища в курортному селищі Кирилівка

Вони зняли те, що відбувається, на камери і опублікували в соціальних мережах, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Небо над популярним українським курортом затягнули важкі сірі хмари, віщуючи потужну грозу або справжній ураган. Грозовий фронт багатокілометровій хвилею насувався на Кирилівку, з нього постійно били електричні розряди блискавок. Видовище порядком налякало очевидців, але в підсумку погода заспокоїлася і подарувала тільки незвичайний вигляд. Відзначається, що ні краплі не впало з грозових хмар.

"Вперше за всю історію відпочинку на Азові в таку погодну дупу потрапили. Нічого не віщувало", - пише одна з відпочиваючих в "Instagram". - "Після цього веселого денечка море заспокоїлося до штилю, небо стало красиво хмарним. Але далеко в море висіла хмаринка, з якої у воду спускалася вихор (смерч). Шалено сподівалася побачити таке вживу, але слава Богу, воно не прийшло до берега".

Вона також опублікувала яскраві фотографії блискавок, який били кудись в Азовське море.

"Страшно красивий"; "Ось це міць"; "Страшно, а дощу і не було", - пишуть користувачі мережі.

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