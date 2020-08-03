Нігоян був одним з перших загиблих на Майдані

Рівно 27 років тому народився активіст Революції гідності Сергій Нігоян, який одним з першим загинув на Майдані у 2014 році

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера Михайла Шнайдера.

"Друзі, в цей день рівно 27 років тому народився Сергій Нігоян. Але, на превеликий жаль, Сергій назавжди залишився 20-річним", - йдеться в публікації.

Блогер зазначив, що Нігоян не мріяв ані про владу, ані про високі посади або багатство, він не прагнув потрапити до годівниці і отримати депутатський мандат.

"Сергій просто щиро любив Україну і віддав за неї своє життя. Для мене він не просто Герой. Він - символ мужності і сили духу. Його глибокі очі і проникливе декламування Шевченко я буду пам'ятати завжди", - написав Шнайдер.

Він також нагадав, що на сьогоднішній день вбивці Нігояна досі не знайдені.

"Тому мені особливо прикро і боляче від того, що винуватці його загибелі досі не знайдені і не понесли заслуженого покарання... Спи спокійно, Сергію. Ти навічно залишився в наших серцях і нашій пам'яті", - додав Шнайдер.

Як відомо, українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року під час протистояння на вулиці Грушевського у Києві.

Нагадаємо, у віці 42 років помер легендарний комбат "Червень", який був активним учасником Революції гідності.

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