У МОЗ розповіли, про що не повинні забувати батьки напередодні нового навчального року та другого спалаху епідемії китайського вірусу

Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу заявив глава Моз Віктор Ляшко.

Зокрема, батькам необхідно перевірити, чи всі щеплення, відповідно до Національного календаря щеплень, мають майбутні першокласники і школярі.

Під час брифінгу Віктор Ляшко заявив, що до шестирічного віку повинні бути зроблені чотири щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця і поліомієліту, одне щеплення проти кору, краснухи та паротиту, три щеплення проти гепатиту B і гемофільної інфекції і одне щеплення проти туберкульозу.

У шестирічному віці вже необхідно проводити вакцинацію проти кору, краснухи та паротиту, а також дифтерії, правця та поліомієліту.

Як стверджує глава МОЗ, якщо всі вище перераховані щеплення зроблені, то до 14-річчя вакцинація не проводиться, за винятком щорічного щеплення від грипу, яке поки ще не входить в національний календар і не оплачується державою.

Через час в 14 років проводиться вакцинація від поліомієліту, а ще через два роки - від дифтерії та правця.

Після цього, як нагадує Віктор Ляшко, кожні 10 років необхідно робити ревакцинацію від дифтерії та правця. Глава Моз додав, що вакцина для ревакцинації дорослих також надається безкоштовно.

Крім цього, Віктор Ляшко попередив українців про другу хвилю епідемії китайського вірусу. За його словами, вона може початися вже в жовтні 2020 року.

«Ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків вірусної хвороби саме в час епідсезону грипу та ГРВІ, з жовтня по квітень», - заявив міністр.

Підсумовуючи на брифінгу, Ляшко закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів і виконувати всі обмеження, що стосуються тієї чи іншої зони в Україні.

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