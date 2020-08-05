Телеведуча Анастасія Лугова, яку побили і ледь не зґвалтували в поїзді Маріуполь – Київ, розповіла про проблеми з психікою сина

Вона зазначила, що її маленький син, який перебував з нею в купе під час події, отримав велику психологічну травму і боїться залишатися один.

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

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"Захарчик ходить до психолога. У нього нанесена велика психологічна травма. Він боїться залишатися один. Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшні йому дядька. Мене він поки теж боїться. Я дзвоню йому, але без відео. Дітки сприймають все візуально, і він не може звикнути, що його мама виглядає так", – написала Лугова на своїй сторінці в мережі.

Потерпіла зазначила, що син подорослішав за кілька днів. Жінка намагається вберегти його від суспільної уваги, не дозволяє дитині дивитися новини.

Укрзалізниця, поїзд

"Потрібно працювати над тим, щоб він себе не винуватив. Каже: це я винен, що не врятував тебе, що не прокинувся раніше. Ми з ним розмовляємо. І Вова, і бабусі з дідусями, і сестра моя. Міркування і роздуми на цю тему можуть тривати довго. Він задає питання, намагається зрозуміти. Але досі йому не зрозуміло, чому дядько бив маму і був голий", – поділилася мама хлопчика.

Нагадаємо, журналістці Анастасії Луговій, яку побили в поїзді, стало гірше.

Як писала Politeka, чоловік журналістки Анастасії Лугової, яку побили в поїзді, розповів про самопочуття сина.

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