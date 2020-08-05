Телеведуча Анастасія Лугова, яку побили і ледь не зґвалтували в поїзді Маріуполь – Київ, розповіла про проблеми з психікою сина

Вона зазначила, що її маленький син, який перебував з нею в купе під час події, отримав велику психологічну травму і боїться залишатися один.



Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Захарчик ходить до психолога. У нього нанесена велика психологічна травма. Він боїться залишатися один. Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшні йому дядька. Мене він поки теж боїться. Я дзвоню йому, але без відео. Дітки сприймають все візуально, і він не може звикнути, що його мама виглядає так", – написала Лугова на своїй сторінці в мережі.

Потерпіла зазначила, що син подорослішав за кілька днів. Жінка намагається вберегти його від суспільної уваги, не дозволяє дитині дивитися новини.

"Потрібно працювати над тим, щоб він себе не винуватив. Каже: це я винен, що не врятував тебе, що не прокинувся раніше. Ми з ним розмовляємо. І Вова, і бабусі з дідусями, і сестра моя. Міркування і роздуми на цю тему можуть тривати довго. Він задає питання, намагається зрозуміти. Але досі йому не зрозуміло, чому дядько бив маму і був голий", – поділилася мама хлопчика.

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