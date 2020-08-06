А як ви оціните такий вчинок священнослужителя?

Настоятель храму на Волині привітав Путіна з Днем ангела

Як передає Politeka.net, про це повідомив журналіст Олексій Биянов на своїй сторінці в Facebook.

"Цікавий момент ...Волинський священник московитської секти привітав Х * * ла з днем ангела. Цензурних слів не вистачає ...",- говориться в підписі до скріншотів.

На опублікованому кадрі видно, що Олексій Шаран, настоятель храму в селі Галинівка, привітав президента РФ Володимира Путіна з днем ангела.

"Бажаю здоров'я, терпіння, оптимізму і всякого добра на багато і світлі літа", - йдеться в коментарі священника.

Місцеві жителі такий вчинок своє настоятеля і повісили свій замок на храм преподобного Сергія Радонезького. Парафіяни також вимагають від нього роз'яснень.

Після розголосу в ЗМІ, священник пояснив свій вчинок:

"28 липня я вітав іменинників, як завжди, з Днем ангела. За традицією, набраний текст взяв у розсилку всіх, хто носить ім'я Володимир. Оскільки добре не розбираюся в смартфонах і Facebook, то в розсилку потрапив і президент РФ. Друзі побачили, підказали-і я привітання видалив", - повідомив він у соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що нардеп від" Слуги народу "Ірина Верещук пред'явила лідеру" європейської солідарності " Перту Порошенку, що він нібито вітав Путіна з Днем Росії в червні 2014 року, коли вже відбувалися бойові дії на Донбасі. При цьому Верещук посилалася на українські ЗМІ, які, у свою чергу, цитували прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Порошенко визнав, що Пєсков і справді міг таке сказати, але насправді ніяких привітань не було. На це Верещук відповіла, що в такому випадку шість років тому Порошенку слід було б виступити зі спростуванням інформації, оприлюдненої Кремлем.

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