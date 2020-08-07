Колишній депутат Верховної Ради Ірина Фаріон зробила дивне побажання своєму онукові

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
 
За її словами, тим, хто буде називати його Діма, а не Дмитрик потрібно відповідати "моментальним пострілом в лоб".

"Ось цьому малюкові, який дбайливо годує такого ж малюка — котика, зараз аж рік. Це мій сонячний і блакитноокий онучок Дмитрик, який на форму Діма повинен реагувати моментальним пострілом в лоб. Рости Лицарем, Воїном, Власником, Володарем, Паном. Ти українець", - зазначила колишній нардеп.

Також Фаріон згадала дідуся хлопчика, і закликала брати з нього приклад.

"І це твоя корона життя. Будь самодостатнім як небо, глибоким, як магма землі, міцним, як коріння дуба, гострим, як меч, багатим, як наша земля, вільним, як вітер. В тобі коріння Діда Дмитра. Він був скеля і ПАН. І тільки він умів з пристрасною любов'ю заглядати в очі, що чекають. Живи і перемагай. Люби і ненавидь. Піднімайся і ніколи не відступай. Твоя бабуся Іринка", - підсумувала 

Раніше колишній депутат від партії "Свобода «на своїй сторінці в Facebook обурилася, що в Україні продаються молочні продукти під назвою» Машенька «і»Агуша".
 
Як зазначила Фаріон, це "отрута і отрута" для українців. 

На думку екс-нардепа, російськомовні слова проникають у свідомість укранців, особливо дітей, і зміцнюються там, "як основний Мовний ідентифікатор". Наостанок вона запропонувала:"не будемо машами".

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