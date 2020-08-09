Рішення Уряду України про закриття адмінкордону з Крим до кінця серпня через коронавірус спровокувало величезну чергу на КПВВ «Армянськ-Каланчак»

Про ситуацію, яка склалася на контрольному пункті в'їзду-виїзду, повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Фейсбуці.

Близько трьохсот осіб, які збиралися виїхати з окупованого півострова, "застрягли" на адмінкордоні 8 серпня, і їх кількість стрімко зростала.

"Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму. Російські окупанти з оформленням документів не поспішають. Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете і не питати", – написав Чубаров.

Як відомо, у п'ятницю, 8 серпня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які розташовані на кордоні з анексованим Кримом.

На думку чиновників, такий крок допоможе зупинити поширення китайського вірусу. Рішення набуло чинності сьогодні, 9 серпня, о 9:00 ранку і діятиме до 8:00 30 Серпня.

У коментарях під публікацією користувачі засуджують такий крок Кабміну і впевнені, що це – відволікаючий маневр від більш важливих речей.

"Все, що відбувається – це відволікаючий маневр від найголовнішого", "Жах, як так можна над людьми знущатися? Звичайно, це викличе страх у людей, що їх звідти не випустять. Вони громадяни України. Це пряме порушення прав громадян України. Вони мають правожити за українськими законами. Виходить, що як кріпаків із землею продали?", "Настільки не логічне і безглузде рішення про закриття КПВВ, що мимоволі думаєш про відволікаючий маневр в кримському напрямку після чергової спроби інформаційного вкидання по воді від прем'єра, не забуваємо – на арені професійні сценаристи", – пишуть люди.

Нагадавши, російська актриса Ахеджакова визнала Крим українським.

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