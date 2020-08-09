Найближчим часом уряд не скасує вимогу про обов'язкову самоізоляцію прибулих з ОРДЛО
Про це у своєму інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, якщо на підконтрольній Києву території України ситуація з китайським вірусом видно, то, за деякими даними, вона складніша.
«Ми змушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування (на Донбасі) для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої у нас і так вистачає», підкреслив глава Кабміну.
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Однак чиновник зазначив також і той момент, що для деяких громадян, які прибули з ОРДЛО, можуть бути зроблені винятки. Рішення щодо них має право ухвалювати керівник прикордонників.
"Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація залишається настільки складною, вона буде залишатися керованою ось так, як залишалася досі", – підкреслив Шмигаль.
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