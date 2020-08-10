Колишній командир 128-ї бригади Олег Христенко отримав посаду у Генштабі ЗСУ
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Хроніки Рідіка".
Дане призначення викликало чималий резонанс, тому що Христенко "прославився" тим, що свого часу втік з війни і кинув свою бригаду.
"Свої ж бійці кажуть, що Христенко відлежувався в госпіталі, дерибанив волонтерку і бригадою "керував" по телефону. Коли настав момент воювати, а не пиляти армійські бабки, звалив на пенсію", - йдеться в повідомленні.
Українці отримають додаткову відпустку, з'явилося роз'яснення: хто зможе відпочивати довше
Сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото: на прощанні почули дивовижне послання
Російська Кардашьян без білизни перевершила саму себе в сукні з екстремальними розрізами: "Нереально гаряче"
Українці знайшли заміну долару, що буде з курсом після вихідних: "кинулися скуповувати..."
Також призначення Христенка прокоментував військовий волонтер Роман Донік.
"Знайомтеся. Нове обличчя, полководець і воєначальник в генеральному штабі, реформованому за стандартами НАТО. Полковник Христенко. Був командиром 128-ї бригади до війни і на самому її початку. Коли БТГр 128-ї бригади зайшла в Луганську область, і з'явилися перші втрати, полковник Христенко звільнився за станом здоров'я. Серце. Зовсім просто - злякався і з***ався. Всю війну просидів "за грубкою", - написав волонтер на своїй сторінці в соцмережі.
Він також повідомив, що з приходом Хомчака Христенко отримав посаду у Генштабі і тепер займається кадровою політикою ЗСУ.
Нагадаємо, "Росіяни скрипітимуть зубами": Україну вразило нове призначення.
Раніше Pliteka повідомляла, що бойовики активізували на Донбасі, тривожні дані розвідки: "противником були проведені...".
Також Politeka писала, що Зеленський нагородив орденом "За мужність" бійця, який кинув групу під час бою.