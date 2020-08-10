Колишній командир 128-ї бригади Олег Христенко отримав посаду у Генштабі ЗСУ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Хроніки Рідіка".

Дане призначення викликало чималий резонанс, тому що Христенко "прославився" тим, що свого часу втік з війни і кинув свою бригаду.

"Свої ж бійці кажуть, що Христенко відлежувався в госпіталі, дерибанив волонтерку і бригадою "керував" по ​​телефону. Коли настав момент воювати, а не пиляти армійські бабки, звалив на пенсію", - йдеться в повідомленні.

Також призначення Христенка прокоментував військовий волонтер Роман Донік.

"Знайомтеся. Нове обличчя, полководець і воєначальник в генеральному штабі, реформованому за стандартами НАТО. Полковник Христенко. Був командиром 128-ї бригади до війни і на самому її початку. Коли БТГр 128-ї бригади зайшла в Луганську область, і з'явилися перші втрати, полковник Христенко звільнився за станом здоров'я. Серце. Зовсім просто - злякався і з***ався. Всю війну просидів "за грубкою", - написав волонтер на своїй сторінці в соцмережі.

Він також повідомив, що з приходом Хомчака Христенко отримав посаду у Генштабі і тепер займається кадровою політикою ЗСУ.

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