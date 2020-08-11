Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк жорстко висловився про Росію

На його думку, Україна в геополітичному вимірі повинна рухатися подалі від країни-агресора Росії, не озираючись на схід. Однак нинішня влада в цьому питанні все ще "топчеться на місці", тому що політики або нерозумні, або продажні.

Про це він заявив в інтерв'ю "УП".



"Вони поки і вашим, і нашим – така хитра Одеська позиція, яка вже не вперше використовується в українському політикумі", – переконаний шоумен.

Він додав, що таку ж позицію першим озвучив другий президент Леонід Кучма, який, за його словами, теж двічі діяв не послідовно. Зокрема, спочатку озвучив, а потім написав книгу"Україна – не Росія".

"Тобто, так не можна. У 14-му році в березні відбулася анексія Криму, відбулася для всіх людей в цій країні, хто у свідомості, абсолютно однозначна картина про "дружній народ". Ну просто вже зрозуміліше не буває, і що?"- риторично зазначив Кондратюк.

Він переконаний, що геополітика після 2014-го року для України повинна бути дуже простою: "Україні потрібно бігти від Росії подалі. І назавжди!"У той же час зараз, в тому числі і в діях влади, чомусь відбувається "топтання на місці", а іноді-навіть відкат назад в порівнянні з попередніми п'ятьма роками.

"Або занадто низькі розумові здібності новообраних, або вони - не громадяни, або вони – продажні. Це банальні речі я кажу! Чи ні? Вперед для України-не може бути на схід. На сході переду немає", - підсумував Кондратюк.

Нагадаємо, Кондратюк розкрив суть " російської душі "серед артистів.

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.

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