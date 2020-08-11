Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на протести, які почалися після оголошення результатів виборів

За його словами, ніхто не дозволить "розірвати країну", а всі причетні понесуть відповідь за "неправомірні дії".

"Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про які я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей", - зазначив президент Білорусі.

Згадка України не залишила без уваги користувачів мережі. Українці розкритикували такий вислів Олександра Лукашенка, і закликали шукати проблему в Білорусі.

"Простіше звинувачувати інших людей, краще б прислухався до свого народу", "коли в країні нормальний справедливий президент, навіщо ці спалахи невдоволення, тільки бандити створюють хаос в країні", " голова колгоспу з амбіціями лідера слов'ян!", "Якби у білорусів було все добре, ніякі українці б їм не завадили. А так шукайте причину у себе, і не переводите стрілки", "Земля горить під ногами, ось і шукає скрізь винних. На злодієві і шапка горить. Саша, йди!", "Наші за гроші і матір рідну продадуть. Там і наші є свободівці", - писали в мережі.

Нагадавши, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.



