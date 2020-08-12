В Україні пропонують відкликати нардепів за народною ініціативою

Як передає Politeka.net, відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради.

Відомо, що авторами документа стали депутати від "Слуги народу" Георгій Мазурашу і Максим Павлюк.

Вони пропонують забезпечити виборцям можливість відкликати народного депутата України, якщо він порушує певні правила:

порушення нардепом положень Конституції та законів;

систематичне невиконання депутатських обов'язків;

використання повноважень депутата в особистих цілях;

систематичне порушення норм депутатської етики та моралі;

невідповідність діяльності депутата принципам і положенням його передвиборчої програми;

приховування власного майна та доходів;

Варто зазначити, що згідно з документом, право ставити питання про відкликання народного депутата належить тільки виборцям відповідного виборчого округу.

Раніше ми повідомляли, що воїн ЗСУ запропонував позбавити депутатів пільг.

За його словами, збережених таким чином грошей вистачить для поліпшення життя українців, які цього потребують.

"Я, як контрактник, який проїдає кошти держави, вважаю за потрібне зняти всі пільги з депутатів, які прийшли до влади, бо вони туди йшли добровільно. Тих коштів вистачить на лікарні, школи, інвалідів та іншим", - зазначив військовослужбовець.

Крім того, він закликав йти на службу обранців народу та їх родичів.

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