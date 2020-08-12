В Україні пропонують відкликати нардепів за народною ініціативою
Як передає Politeka.net, відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради.
Відомо, що авторами документа стали депутати від "Слуги народу" Георгій Мазурашу і Максим Павлюк.
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Вони пропонують забезпечити виборцям можливість відкликати народного депутата України, якщо він порушує певні правила:
- порушення нардепом положень Конституції та законів;
- систематичне невиконання депутатських обов'язків;
- використання повноважень депутата в особистих цілях;
- систематичне порушення норм депутатської етики та моралі;
- невідповідність діяльності депутата принципам і положенням його передвиборчої програми;
- приховування власного майна та доходів;
Варто зазначити, що згідно з документом, право ставити питання про відкликання народного депутата належить тільки виборцям відповідного виборчого округу.
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