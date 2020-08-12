Прикордонник з Ізмаїла врятував потопаючу жінку 
 
Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
 
За його словами, інцидент стався на одному з пляжів міста.
 
"Друзі, це старший прапорщик Ізмаїльського прикордонного загону Василь Олексин, і він справжній герой. Кілька днів тому Василь відпочивав на пляжі і побачив у воді жінку, яка раптово почала тонути. Не роздумуючи ні секунди, прикордонник пірнув у воду. З величезними труднощами йому вдалося витягнути потопаючу на берег", - розповів Шнайдер.

Далі, Василь, не чекаючи швидкої надав жінці першу допомогу, чим врятував їй життя.
 
"Нещасна вже не дихала, тому не чекаючи приїзду швидкої чоловік почав проводити реанімаційні заходи, які і врятували їй життя. Тільки завдяки миттєвій реакції нашого героя і його навичкам надання першої медичної допомоги, вдалося уникнути страшної трагедії і врятувати людське життя", - зазначив блогер.

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