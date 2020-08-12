Раніше ми повідомляли про хірурга з Вінниці, який за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі.
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Однією з найбільш пам'ятних історій з практики Андрія верби був порятунок українського снайпера.
Розвідник отримав важке поранення живота. Він пройшов два кілометри з автоматною кулею в тілі. Хірург вирішив провести операцію бійця в польових умовах і врятував йому життя.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.