Це дійсно гідний вчинок, який заслуговує величезної поваги!

Прикордонник з Ізмаїла врятував потопаючу жінку

Як передає Politeka.net , про це повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, інцидент стався на одному з пляжів міста.

"Друзі, це старший прапорщик Ізмаїльського прикордонного загону Василь Олексин, і він справжній герой. Кілька днів тому Василь відпочивав на пляжі і побачив у воді жінку, яка раптово почала тонути. Не роздумуючи ні секунди, прикордонник пірнув у воду. З величезними труднощами йому вдалося витягнути потопаючу на берег", - розповів Шнайдер.

Далі, Василь, не чекаючи швидкої надав жінці першу допомогу, чим врятував їй життя.

"Нещасна вже не дихала, тому не чекаючи приїзду швидкої чоловік почав проводити реанімаційні заходи, які і врятували їй життя. Тільки завдяки миттєвій реакції нашого героя і його навичкам надання першої медичної допомоги, вдалося уникнути страшної трагедії і врятувати людське життя", - зазначив блогер.