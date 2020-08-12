"Укрпошта" незабаром втратить головний офіс у центрі Києва, свого роду символ успіху і стабільності цього підприємства

На думку блогера Ігоря Лесєва, нинішній гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський робить все можливе, щоб розвалити ввірене йому держпідприємство. На цьому Лесєв детально зупинився у своєму новому випуску програми «НеДобрий вечір», передає Politeka.net.

Так, 12 серпня на торги виставлено будівлю Головпоштампту.

"Це обличчя і вітрина нашого національного поштового оператора. Те, що надає Укрпошті солідність і вагу. І це, друзі, державна установа, яка і повинна бути солідною і вагомою, - коментує подію Лесєв. - Але ж це тільки початок ліквідації Укрпошти. Смілянський має намір продати всі обласні та великі міські будівлі Укрпошти. Все, що покоління українців будували – він має намір пустити з молотка. Потім піде на продаж Центр перевезення пошти. Це гігантська 7-поверхова будівля з площею понад 10 тисяч квадратних метрів. І вже зараз продаються санаторії Укрпошти. Дві бази відпочинку в Конча-Заспі. База відпочинку Зв'язківець в Чернігівській області. Дитячий оздоровчий комплекс Стріла в Бердянську. Навчально-оздоровчий комплекс Поштовик на березі Чорного моря".

Смілянський стверджує, що це непрофільні об'єкти і від них потрібно позбавлятися. При цьому, за словами Лесєва, чиновник отримує в місяць півтора мільйона гривень. Зарплата листоноші при цьому близько 5600 гривень.

"І зрозуміло, що в якийсь оздоровчий комплекс Поштовик Смілянський відпочивати не їздить. У нього для цього є інші пункти - Куршавель, Бора-Бора, Мальдіви... Якби Смілянського змусили 30 днів прожити на такі гроші, він би заверещав як свиня. 186 гривень на день. У Смілянського рулон туалетного паперу коштує дорожче. Але що робити людям, які живуть на 186 гривень на добу? Для них раз на рік відпочити у відомчому закладі - це єдина можливість хоч кудись вирватися в цьому житті", - обурюється блогер.

Лесєв припустив, що своїми діями Смілянський веде до того, щоб отримати ліцензію і зробити з Укрпошти банк, тобто, по суті ліквідувати профільне призначення всієї організації.

"А разом з цим позбавити Укрпошту і соціально важливої функції – розносу пенсій. Замість листонош бабусям у селах надішлють платіжні картки... Не може ж людина з доходом в півтора мільйона на місяць переживати за кожну недолугу бабусю", - резюмував Лесєв.

Нагадаємо, що розгорівся скандал з призначенням Луческу в Динамо: Лесєв різко обложив Ультрас, "міркують про честь, але за душею...".

Як повідомляла Politeka, "Укрзалізниця "на межі остаточного розвалу, Лесєв розкрив таємницю реформ:"відверте лайно".

Також Politeka писала, що Лукашенко вже програв, Лесєв розкрив важливий нюанс виборів у Білорусі:»доведеться йти на уклін до Путіна".