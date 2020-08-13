Патріарх ПЦУ Філарет висловився про Донбас, при цьому він не проти, щоб росіяни жили там

За його словами, припинення вогню на Донбасі – це не капітуляція, а потрібний етап для відновлення справедливого миру, за яким повинні послідувати звільнення від російських військ і проведення виборів за законами України. Крім того, він додав, що вважає росіян братами і не проти, щоб вони жили на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю PavlovskyNews.

Священик підкреслив, що Донбас – це українська земля. Але не виключив, що там можуть жити і росіяни.

"Ми будемо раді, якщо росіяни будуть жити на цій землі (Донбасі прим.ред). І жити з нами як брати", - заявив Філарет.

Крім того, він висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський відстоює позиції країни і не має наміру віддавати ні шматочка української землі.

Справедливий мир, на думку Філарета, – це повернення Донбасу і Криму. При цьому Патріарх зазначив, що Росія і його маріонетки не поспішають робити відповідних дій. Терористи нібито стріляють, щоб Україна визнала їх стороною конфлікту і вела переговори безпосередньо з ними, а не з Росією. Але на думку Філарета, цього не буде.

"Перемога буде, адже вічної війни (битви прим.ред) не буває. Колись все припиниться. Це наша земля, а не їх", - сказав священнослужитель.

Нагадаємо, що патріарх Кирило видав світу молитву від коронавіруса: «Так і переможемо, інших варіантів немає!».

Як Politeka писала, Філарет назвав причину появи коронавіруса у світі.

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