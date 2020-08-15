15 серпня МОЗ оголосило нові правила, яких українцям потрібно дотримуватися під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, їх опублікували в офіційному каналі Міністерства у Telegram, присвяченому епідемії китайського вірусу.

"Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього запроваджено низку епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень", - зазначили представники відомства. "Всі, хто знаходиться в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза кімнатою і користуватися спиртовими антисептиками на вході".

Адміністрація гуртожитків повинна забезпечити заходи безпеки і контролювати їх дотримання. В першу чергу, всі без винятку повинні перебувати в захисних масках за межами кімнат. Відвідувачі зобов'язані перевірити температуру, вимити руки і не контактувати з людьми, у яких є симптоми захворювання.

Працівники зобов'язані кожні три або чотири години робити вологе прибирання, перевіряти наявність достатньої кількості антисептиків, мила і захисних засобів. Адміністрація також повинна централізовано збирати використані маски і рукавички для їх подальшої утилізації.

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