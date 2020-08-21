А ви б хотіли народитися в іншій країні?

Стало відомо, скільки українців вважали за краще народитися в Україні, якби у них був вибір

Дані опитування, яке проводиться щомісяця, надала компанія Info Sapiens.

Так, згідно з опублікованими даними, 72% українців, не проміняли б батьківщину на якусь іншу країну.

Варто відзначити, що країни Євросоюзу вибрали лише 5% респондентів, а РФ - лише 2%.

Результати опитування за віком:

Раніше ми повідомляли, що Україна стала найнещаснішою країною Європи згідно з даними звіту World Happiness Report.

Так, Україна посіла 123 місце опинившись, згідно з доповіддю, найнещасливішою з європейських країн. Найближчими "сусідами" нашої країни в рейтингу стали Намібія (122 місце) і Ліберія (124 місце). Крім того, Україну обійшла РФ і Білорусь.

Раніше президент Володимир Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що завершити епоху бідності в країні не дозволяє світова криза.

"Кінець епохи бідності в Україні повністю не настав. Він не може наступити, коли криза в світі. Коли ви отримали бідну країну, ви повинні робити кроки, повинні її змінювати, і це буде, ми боремося за це. У нас немає просто так грошей, вони не падають з неба", - зазначив президент України.

Нагадавши, Україна дорого заплатила за рішення Зеленського та його команди.

Як повідомляла Politeka, сходка Порошенка, Турчинова і Яценюка сполошила українців.

Також Politeka писала, що у Раді проговорилися про нову змову Зеленського і Порошенка.



