Стало відомо, скільки українців вважали за краще народитися в Україні, якби у них був вибір
Дані опитування, яке проводиться щомісяця, надала компанія Info Sapiens.
Так, згідно з опублікованими даними, 72% українців, не проміняли б батьківщину на якусь іншу країну.
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Варто відзначити, що країни Євросоюзу вибрали лише 5% респондентів, а РФ - лише 2%.
Результати опитування за віком:
Раніше ми повідомляли, що Україна стала найнещаснішою країною Європи згідно з даними звіту World Happiness Report.
Так, Україна посіла 123 місце опинившись, згідно з доповіддю, найнещасливішою з європейських країн. Найближчими "сусідами" нашої країни в рейтингу стали Намібія (122 місце) і Ліберія (124 місце). Крім того, Україну обійшла РФ і Білорусь.
Раніше президент Володимир Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що завершити епоху бідності в країні не дозволяє світова криза.
"Кінець епохи бідності в Україні повністю не настав. Він не може наступити, коли криза в світі. Коли ви отримали бідну країну, ви повинні робити кроки, повинні її змінювати, і це буде, ми боремося за це. У нас немає просто так грошей, вони не падають з неба", - зазначив президент України.
Нагадавши, Україна дорого заплатила за рішення Зеленського та його команди.
Як повідомляла Politeka, сходка Порошенка, Турчинова і Яценюка сполошила українців.
Також Politeka писала, що у Раді проговорилися про нову змову Зеленського і Порошенка.