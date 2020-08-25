День Незалежності в Україні перетворився на порожній пафосний ритуал

Про це у себе в Telegram пише шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу Хвиля, журналіст і блогер Юрій Романенко, передає Politeka.

На його думку, першою ознакою справжньої незалежності буде той факт, що президент перестане відвідувати офіційні безглузді заходи і знайде в собі сили заявити, що у нього немає часу на цю "ахінею".

Зараз же, вважає Романенко, рік від року презднование Дня Незалежності стає все більш безглуздим.

"День незалежності перетворився на пафосний порожній ритуал, який з порожніми очима повторює кожен новий президент. 24 серпня - це аналог великої піонерської зорьки, коли нам розповідають про якесь там зростання демократії і надоїв на тлі покинутих корівників і остовів радянських заводів. Посередині цього постапокаліптичного пейзажу гордо ставиться український прапор і проголошуються перемоги. Кого ми обманюємо?",- задає риторичне питання експерт.

Найсмішнішими, за його словами, на цьому святі виглядали тридцятирічні люди в костюмах, які стояли з квітами і сумно кивали в унісон словами диктора, що читає єлейну мова ні про що.

"При цьому ми всі розуміємо, що в глибині душі ці молоді тридцятирічні люди в синіх костюмах думають тільки про те, як відхопити свій шматок бюджетного бабла. Заради цього можна постояти на сонці. А посередині стоїть наш президент з маскою стурбованої проблемами людини. Це забавно, як Зеленський з живого коміка, ставши президентом, прийняв цю порожню форму радянської бюрократії, коли чиновник з виряченими очима намагається зобразити видимість бурхливої діяльності", – додав Юрій Романенко.

Politeka повідомляла, що Президент Володимир Зеленський заявив, що військова техніка повинна бути на Сході, а не на параді в Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території. Про це він сказав, виступаючи в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності.

"Сьогодні всіх ветеранів, добровольців і волонтерів українці зможуть щиро подякувати і вклонитися їм під час їх ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і повинно бути. Тому що танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках», - заявив Зеленський.

Також, 24 серпня глава держави заявив, що вірить у те, що бойові дії на Донбасі можуть закінчиться вже цього року.

"Я хочу вірити в те, що це відбудеться вже цього року. Я дуже хочу вірити в це, і я вірю. Я дуже б не хотів називати імен, однак, якщо порівняти нашу нинішню команду з минулою, то так, як хочу я цього, ніхто навіть і близько не хотів", - заявив Зеленський.

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