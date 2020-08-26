У селищі міського типу Крижопіль на Вінниччині мають намір перейменувати Юрія Тютюнника на вулицю імені Героя України Олексія Порошенка

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook сторінці сільської ради.

"Крижопільська селищна рада повідомляє, що о 10:00 27 серпня 2020 року у малій залі районного Будинку культури відбудуться громадські слухання - форма громадського обговорення щодо перейменування існуючої вулиці Юрія Тютюнника на вулицю імені Героя України Олексія Порошенка. Запрошуються всі бажаючі з наданням пропозицій (зауважень)", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі і місцеві жителі таку ідею не оцінили та запропонували, на їхню думку, більш гідні кандидатури.

"Що хорошого для Крижополя зробив Олексій Порошенко, щоб перейменовувати вулицю? Допомагав школам, лікарням, садкам, може долучався до будівництва доріг? Чим хорошим запам'ятався жителям?

Ми реальних героїв - тих, хто життя віддав за свою землю і якщо вже хочеться перейменувати вулицю, то це повинні бути їхні імена", "Ні в якому разі, в Крижополі є свої герої, які загинули на фронті за незалежність України. Наприклад Бойко, Бондар Руслан", "Не робіть цієї помилки. Будете осоромлений на всю Україну. До ваших знань не апелювати. Просто не робити", - писали в мережі.

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