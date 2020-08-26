У селищі міського типу Крижопіль на Вінниччині мають намір перейменувати Юрія Тютюнника на вулицю імені Героя України Олексія Порошенка
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook сторінці сільської ради.
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Користувачі мережі і місцеві жителі таку ідею не оцінили та запропонували, на їхню думку, більш гідні кандидатури.
"Що хорошого для Крижополя зробив Олексій Порошенко, щоб перейменовувати вулицю? Допомагав школам, лікарням, садкам, може долучався до будівництва доріг? Чим хорошим запам'ятався жителям?
Ми реальних героїв - тих, хто життя віддав за свою землю і якщо вже хочеться перейменувати вулицю, то це повинні бути їхні імена", "Ні в якому разі, в Крижополі є свої герої, які загинули на фронті за незалежність України. Наприклад Бойко, Бондар Руслан", "Не робіть цієї помилки. Будете осоромлений на всю Україну. До ваших знань не апелювати. Просто не робити", - писали в мережі.
Нагадаємо, батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер в результаті інсульту, який стався 15 червня.
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