Батьки дітей дізналися про те, що трапилося, коли ті вже були в безпеці

Українець врятував двох дітей, які ледь не потонули через неуважність батьків

Історію калушанина Віктора Павлова розповіли у виданні "Вікна".

Трапився інцидент 23 серпня на річці Дністер поблизу села Устечко на Тернопільщині. Двох хлопчаків, які не вміли плавати, течією віднесло на середину річки, і один з них почав тонути.

"Ніхто з дорослих не звертав на це увагу, а ті, хто і почув, не відреагували, - розповів Віктор.

Тоді чоловік не замислюючись кинувся на допомогу хлопцям.

"Коли підпливав, хлопчисько щосили бив руками і вже моментами занурювався у воду. Я захопив його під руки ззаду і почав плисти до берега. В цей час побачив каяк, на якому пливли двоє старших людей, а за ними ще одного хлопця з цієї ж компанії", - поділився українець.

За словами Віктора, в той час, як він витягував дітлахів з води, їх батько спокійно сиділи і продовжували розпивати спиртні напої під шашлик.

"Коли виніс на берег одного, повернувся за іншим. Дорослі, які весь цей час відпочивали з пивком і шашличками, приспіли тільки тоді, коли обидві дитини були вже на березі в безпеці", - зазначив він.

За словами Віктора, хлопчаки, відкашлюючи воду, якій встигли наковтатися (особливо один), щиро дякували йому за порятунок.

"Ось так через безпечність і дорослих, і дітей хороший відпочинок міг закінчитися трагедією", - підсумував Віктор.

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