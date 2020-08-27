Історія заробітчанки, яка шість років тому поїхала до Італії, вразила українців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на The Village.

Як відомо, після Революції гідності країну охопила масштабна економічна криза, яка потягла за собою зростання еміграції. Тоді українка на ім'я Оксана поїхала до Італії на заробітки.

Жінка розлучилася зі своїм чоловіком, татом Насті, коли донці було всього 5 років. Сумісне життя вже стало схожим на змагання з перетягування канату, тому пара вирішила розійтись, щоб не зашкодити дитині.

За словами Оксани, вона завжди була близькою зі своєю донькою, вони ділилися переживаннями одна з одною та разом приймали всі рішення. Своєї квартири у сім'ї не було, тож вони жили в орендованому помешканні. Жінка хотіла дати своїй дитині все, але коштів вистачало тільки на їжу та на оплату квартири. Згодом жінку підвищили на роботі, і грошей стало більше. 2007 рік мама з донькою святкували вже у власній квартирі.

Однак після подій на Майдані економічна ситуація значно погіршилась. Валюта знову підскочила в ціні - з 8 до 12 грн за один "зелений", а потім - до 25 грн. Жінка втратила роботу, тому потрібно було виживати. Саме тоді вона заговорила про те, щоб поїхати на заробітки.

За словами Оксани, це, певно, був найважчий період як для неї, так і для доньки. У 15 років Настя залишилась одна. Вступ до коледжу, новий колектив, доросле життя – усе це вона проходила самостійно, без підтримки матері.

Заробітчанка приїхала в Італію, щоб допомагати родині. Вона прасувала, прибирала, прала, доглядала за бабусями й дідусями. Перший рік на заробітках був найважчий для Оксани.

"Термін моєї туристичної візи давно закінчився, я мала статус нелегалки та шукала родину, яка зможе надати не тільки роботу, але й оформити документи. Я від’їжджала працювати в маленькі селища в горах, потім знову поверталась у Болонью", - розповіла Оксана.

Жінка часто гуляла насамоті, ходила по місту, зустрічаючи людей, які змогли б допомогти з роботою, та в пошуках безкоштовного вай-фаю для дзвінка доньці.

"Наша перша розмова по скайпу відбулась через 4 місяці після мого від'їзду. Це було важко, бо нам обом хотілося поговорити і багато чого розповісти, але замість цього кожна з нас сиділа та ревіла", - поділилась Оксана.

Зараз, за її словами, недивлячись на роки і кілометри розлуки, їхні стосунки з донькою не змінились.

Зараз жінці 42 роки. Вона вже закрила всі свої "хвости", виплатила кредит, побачила життя з іншого боку та більше нікуди не поспішає.

"Тут, в Італії, зі мною відбулась ще одна кардинальна зміна – кохання. Його усвідомлення, прийняття, розуміння. Я зустріла чоловіка, завдяки якому змогла відкрити в собі те, що давно приховувала. Усе, що відбулося, перевернуло моє життя, зробило його більш насиченим та щасливим", - підсумувала вона.

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