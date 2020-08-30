Глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українці не будуть сидіти вдома, у разі другої хвилі пандемії

За його словами, у держави немає ресурсів, щоб посадити всіх по домівках і виплачувати допомогу. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

У той же час в такому випадку економіка України повністю зупиниться. Тому в Україні намагатимуться тримати все відкритим, щоб люди змогли ходити на роботу і отримувати гроші.

"Другу хвилю такого закриття люди точно не витримають, і в України немає таких ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу", – пояснив Арахамія.

За його словами, потрібно, щоб бізнес працював у звичайному режимі. Однак при цьому українці обов'язково повинні носити з собою маски, часто дезінфікувати руки і дотримуватися соціальної дистанції.

"Ми будемо намагатися максимально мати все відкрите, щоб бізнес працював так, як він працює. Посилення буде можливо в правилах-маски, дистанція, дезінфектори, - але при цьому все повинно працювати, щоб генерувався ВВП", - сказав депутат.

Також раніше повідомлялося, що Давиду Арахамії довелося поодинці "віддуватися" за президента України Володимира Зеленського в рідному для себе Миколаєві. Зокрема, під час зустрічі з жителями Миколаєва Арахамію чекав ряд незручних питань.

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