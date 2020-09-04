Микола Руснак був третім з Тернопільщини, хто загинув на Донбасі

Побратим загиблого українського воїна відвів у перший клас доньку українського Героя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Суспільне Тернопіль".

Так, на Тернопільщині 1 вересня в школу пішла маленька Софійка - дочка загиблого українського військового Миколи Руснака. Проводжати в 1-й клас дівчинку прийшов побратим її батька Дмитро Мерзлікін.

За словами дружини українського Героя, її чоловік був третім з Тернопільщини, хто загинув на війні. Це сталося шість років тому, влітку 2014 року.

Начальник мобілізованого відділу Тернопільського обласного військового комісаріату Дмитро Мерзлікін розповів, що військові свого часу взяли зобов'язання за життя та здоров'я Руснака, однак, на жаль, дотриматись слова не вдалось. Мерзлікін розповів, що він воював пліч-о-пліч із загиблим батьком Софійки. В тому ж бою, в якому загинув Микола Руснак, його побратим отримав поранення.

Військовий разом з дружиною загиблого Героя та його маленькою донечкою спочатку відвідали могилу Миколий Руснака, а потім пішли до школи. Софійку обрали дзвонити шкільним дзвоником на лінійці.

Нагадаємо, українські військові провели в перший клас сина полеглого Героя, кадри: "До сліз, він ніколи не забуде...".

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