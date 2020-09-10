Помер ветеран війни на Донбасі, який конфліктував у Золотому з президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію побратимів ветерана.

Так, у Миколаєві помер ветеран війни на сході України Денис Янтар.

У Миколаєві Янтар очолював місцеву організацію "Нацорпусу", а українцям він найбільше запам'ятався суперечкою із Зеленським у Золотому.

Глава громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України Дмитро Шатровський розповів, що у Янтаря було онкологічне захворювання.

"Він не розповідав про свій страшний діагноз, про рак крові. Останній раз, коли з ним розмовляли, він говорив, що лягає в лікарню на лікування ноги, тому не може приїхати на з'їзд Руху ветеранів України, почесним членом якого він є", – написав Шатровський.

Коли почалася війна на Донбасі, Янтар став волонтером і допомагав батальйону "Азов". Після загибелі в серпні 2014 року бійця "Азова" під час штурму окупованій Мар'їнки Янтар сам пішов на фронт. Він брав участь в боях за Гранітне та Широкино.

У жовтні 2019 року, коли Зеленський приїхав до добровольців в Золоте, де мало відбутися розведення сил, між ним і Янтарем відбулася суперечка - добровольці не збирались здавати українські позиції.

Також про смерть Янтаря повідомв лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

"Денис був в прямому сенсі слова світлою людиною. Цей хлопець – спортсмен, інтелектуал, людина, яка розвинена фізично та духовно. Йому був усього 31 рік", - написав він.

Нагадаємо, ЗСУ патрулюватимуть Донбас разом з окупантами: нове рішення ТКГ обурило українців.

Як повідомляла Politeka, НП на Донбасі: бійці ЗСУ безслідно зникли на передовій, термінове звернення штабу.

Також Politeka писала, що на Донбасі обірвалося життя захисника України: відомі подробиці трагедії.