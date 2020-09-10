На Прикарпатті провели в останню путь загиблого на Донбасі воїна ЗСУ



Як передає Politeka.net, репортаж з місця подій вела "Газета Край" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Тарас Кубійович загинув 6 вересня близько 17: 00 в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час обстрілу з боку бойовиків РФ.

Священнослужителі провели поминальну молитву, після корою тіло воїна доставлять в рідне село Вільхівці.

У мережі українці розділили біль рідних і близьких Тараса.

"Вічна пам'ять! Царство Небесне. Серце розривається від болю. Щирі співчуття рідним!", "Вічна пам'ять герою", "Щирі співчуття рідним. Патріоту України світла пам'ять. Царство Небесне", - писали українці в мережі.



Раніше ми повідомляли, що 6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася Автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.

Через добу боєць помер у лікарні від численних опіків. Загиблим виявився матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роду радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Михайлович Волков.

Нагадавши, Україна оплакує мужнього воїна, що відомо про героя.

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