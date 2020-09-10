На Прикарпатті провели в останню путь загиблого на Донбасі воїна ЗСУ
Як передає Politeka.net, репортаж з місця подій вела "Газета Край" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Священнослужителі провели поминальну молитву, після корою тіло воїна доставлять в рідне село Вільхівці.
У мережі українці розділили біль рідних і близьких Тараса.
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"Вічна пам'ять! Царство Небесне. Серце розривається від болю. Щирі співчуття рідним!", "Вічна пам'ять герою", "Щирі співчуття рідним. Патріоту України світла пам'ять. Царство Небесне", - писали українці в мережі.
Раніше ми повідомляли, що 6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася Автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.
Через добу боєць помер у лікарні від численних опіків. Загиблим виявився матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роду радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Михайлович Волков.
Нагадавши, Україна оплакує мужнього воїна, що відомо про героя.
Як повідомляла Politeka, НП на Донбасі: бійці ЗСУ безслідно зникли на передовій, термінове звернення штабу.
Також Politeka писала, що на Донбасі обірвалося життя захисника України: відомі подробиці трагедії.