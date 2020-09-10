Мешканку Тернопільської області нагородили за порятунок трьох життів з палаючого будинку
 
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці  ДСНС України у Facebook (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався ще восени 2019 року, тоді 55-річна Дарія Бабій врятувала з вогню трьох сусідських дітей. Коли почалася пожежа, 11-річна Анна, Ігор, 5 років, і 3-річний Олександр вдома були одні.
 
Покидавши всі справи, смілива жінка кинулася в палаючий будинок, де виявилися закритими троє дітей. Для дівчинки і її маленьких братів ця історія могла б завершитися трагічно, якби не вона.

"Чую-діти кричать, я туди. Біжу, плачу. Чому? Так це ж діти! Зробила так, як підказало серце ",- розповіла жінка.

Герої серед нас: історія Дарії Бабій

Зробила так, як підказало серце. Полишивши усі справи, смілива жінка кинулася у палаючий будинок, де опинилися зачиненими троє дітей. Для дівчинки та її маленьких братів ця історія могла б завершитись трагічно, якби їх крик не почула Дарія Бабій з Тернопільщини. І все село ще б довго згадувало цей жахливий день. На щастя, у долі були інші плани на цих діток. Як це було — дивіться у сюжеті про лауреатку Всеукраїнську акцію “Герой-рятувальник 2020 року” Дарію Бабій.

Gepostet von ДСНС України am Dienstag, 8. September 2020

Раніше ми повідомляли, що 14-річний українець врятував дівчину від маніяка.

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