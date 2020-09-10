Мешканку Тернопільської області нагородили за порятунок трьох життів з палаючого будинку

Як передає Politeka.net , про це повідомили на сторінці ДСНС України у Facebook (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Інцидент стався ще восени 2019 року, тоді 55-річна Дарія Бабій врятувала з вогню трьох сусідських дітей. Коли почалася пожежа, 11-річна Анна, Ігор, 5 років, і 3-річний Олександр вдома були одні.





Покидавши всі справи, смілива жінка кинулася в палаючий будинок, де виявилися закритими троє дітей. Для дівчинки і її маленьких братів ця історія могла б завершитися трагічно, якби не вона.

"Чую-діти кричать, я туди. Біжу, плачу. Чому? Так це ж діти! Зробила так, як підказало серце ",- розповіла жінка.