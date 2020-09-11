У президента України Володимира Зеленського з'явилася відраза до народу

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Дмитро Коренейчук на своїй сторінці в Facebook.

"Дивився сьогодні чергове спілкування Зеленського з пресою під час якоїсь регіональної поїздки. І зловив себе ось на якій думці. Зеленський вже навіть не може приховати, як йому противний народ", - зазначив політолог.

За його словами, на це вказує багато факторів.



"Це показують і його міміка, і жести, і слова. І заяву про те, що самі винні, що хворієте коронавірусом. Тобто Зеленський рік грабує цей народ. І запакувався вже на десять життів вперед. Але йому так гидко ще чотири роки корчити з себе "любителя народу", що просто нудить. І це протягує по всій поведінці Зе", - упевнений політолог.

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"Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні", - сказав він.



За словами президента, він хоче "на власні очі побачити, якої якості будуються дороги, як побудовані школи і садки, на які виділяють бюджетні кошти, чи забезпечені ці установи всім необхідним".



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