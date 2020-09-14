Українські військові готові дати відсіч ворогу
Як передає Politeka, про це йдеться на сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.
Так, українські зенітні війська заявили про готовність до знищення ворога.
За інформацією Командування повітряних військ ЗСУ, підрозділи зенітних ракетних військ перебувають на державному випробувальному полігоні "Ягорлик". Наразі українські військовослужбовці завершують облаштування польових таборів та обладнують бойові позиції.
"Саме тут, у Херсонській області, щороку відбуваються бойові стрільби зенітних ракетних комплексів. Та особливістю цьогорічних стрільб ЗРВ є участь Повітряних Сил у масштабному стратегічному командно-штабному навчанні – "Об’єднані зусилля - 2020". Елементи цього безпрецедентного за розмахом навчання відпрацюють майже на всіх військових полігонах України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що практичний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою у максимально наближених до бойових умовах дасть нагоду фахівцям зенітного ракетного вогню суттєво наростити практичні навички у веденні протиповітряного бою.
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