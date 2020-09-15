У світовій історії було безліч окупантів, однак росіяни виявились найбільш підлими і жалюгідними
Як передає Politeka, таку думку висловив журналіст і блогер Денис Казанський на своєму Telegram-каналі.
Так, Казанський наголосив, що нещодавно виявилося, що Крим не може обійтися без "ворожої" української води. Втім, коли росіяни анексували півострів, продумати питання з водопостачанням вони чомусь забули, а тепер комічно загрожують "бандерівцям" міжнародним трибуналом, якщо ті не стануть забезпечувати водою захоплену ворогом територію.
"Світова історія знала безліч окупантів і завойовників, але навряд чи знала таких підлих і жалюгідних. Найсмішніше, що насправді Крим цілком міг би обійтися без української води. Людство давно вже навчилося опріснювати морську воду, і в посушливих країнах, що мають вихід до моря, ця технологія давно вже застосовується", - наголосив Казанський.
Перекачаний Артур Пирожков показав, яким був до слави: "Челентано в молодості"
Ольга Фреймут жорстко припечатала Кухар в прямому ефірі, пристрасті на "Танцях" розпалюються: "Скажу від імені всіх твоїх жертв..."
Хвора на рак Заворотнюк несподівано перервала мовчання і заговорила про дочку: "Найцінніший подарунок"
Безсоромна Бузова в тісному топі блиснула принадами перед другом Харламова: "Яка ж ти…"
Втім, за словами журналіста, на це пішло б чимало коштів, а "рідна гавань" до таких витрат не готова.
"Здавалося б, "ядерна наддержава" могла б дозволити собі витратити трохи нафтодоларів і спорудити відповідний об'єкт на віджатому у сусідів півострові, захопленням якого в Росії так пишаються. Але кримчанам вже пояснили, що вода в цьому випадку буде коштувати дуже дорого, і нести такі витрати рідна гавань не бажає", - написав Казанський.
Нагадаємо, журналіст Цимбалюк поставив на місце Захарову: "Військові випили всю воду в Криму".
Як повідомляла Politeka, перелякана Захарова розлякала росіян своїми брудними волоссям, скандальний кадр вже в мережі.
Також Politeka писала, що Захарова оскандалилася погрозами іноземцям через вірус.