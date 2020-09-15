У світі давно опріснюють морську воду, але для Росії це занадто дорого

У світовій історії було безліч окупантів, однак росіяни виявились найбільш підлими і жалюгідними

Як передає Politeka, таку думку висловив журналіст і блогер Денис Казанський на своєму Telegram-каналі.

Так, Казанський наголосив, що нещодавно виявилося, що Крим не може обійтися без "ворожої" української води. Втім, коли росіяни анексували півострів, продумати питання з водопостачанням вони чомусь забули, а тепер комічно загрожують "бандерівцям" міжнародним трибуналом, якщо ті не стануть забезпечувати водою захоплену ворогом територію.

"Світова історія знала безліч окупантів і завойовників, але навряд чи знала таких підлих і жалюгідних. Найсмішніше, що насправді Крим цілком міг би обійтися без української води. Людство давно вже навчилося опріснювати морську воду, і в посушливих країнах, що мають вихід до моря, ця технологія давно вже застосовується", - наголосив Казанський.

Втім, за словами журналіста, на це пішло б чимало коштів, а "рідна гавань" до таких витрат не готова.

"Здавалося б, "ядерна наддержава" могла б дозволити собі витратити трохи нафтодоларів і спорудити відповідний об'єкт на віджатому у сусідів півострові, захопленням якого в Росії так пишаються. Але кримчанам вже пояснили, що вода в цьому випадку буде коштувати дуже дорого, і нести такі витрати рідна гавань не бажає", - написав Казанський.

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