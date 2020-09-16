Українців зворушила до сліз історія маленької дівчинки, якій дуже рано довелось стати дорослою, тому що треба було доглядати за бабусею та мамою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, історія 9-річної Богданки, яка довгі роки доглядала за прикутою до ліжка мамою та бабусею після інсульту, отримала щасливе продовження.

Завдяки допомозі небайдужих людей родина отримала поліпшення умов проживання — ремонт в оселі.

Волонтерка Марта Левченко розповіла, що історія маленької Богданки сколихнула громадськість. Коли біда постукала у двері сім'ї, маленька дівчинка взяла на себе всі дорослі турботи. Вона доглядала за хворими мамою та бабусею, займалася хатніми справами і при цьому встигала гарно вчитися.

"Дитина, яка сама варила, обходила город, прала (руками!), виносила нечистоти відрами... А ще встигала вчитися на відмінно, і ніколи в житті їй навіть на думку не спадало, що вона робить якісь нереальні речі! ⁣⁣Коли я її знайшла, вона спала на підлозі, в хаті було страшне, лупилися стіни, гнили старі шпалери, їсти Богданочка варила на старенькій електричній плиточці, мама не вставала, бо не мала спеціального інвалідного візка, вузькі двері і високі пороги роками тримали жінку у сирій і темній кімнаті", - розповіла волонтерка про страшні умови, в яких жила родина.

Коли ця історія отримала розголос, небайдужі почали допомагати родині. Тепер в їхньому домі зробили ремонт, закупили нові меблі та побутову техніку. Завдяки цьому мама Богдани може переміщатися по будинку. У них з’явилася кухня, пральна машина, тепла вода, тераса і пандус на вулицю. Підведено електрику, сантехніку та опалення.

"Тепер мама зможе сама виконувати свої материнські обов’язки, а Богданочка отримає своє омріяне дитинство", - розповіла волонтерка.

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