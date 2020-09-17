Люди все прибувають і прибувають

Понад тисяча паломників-хасидів, котрі застрягли на українсько-білоруському кордоні, розвели серйозний безлад на місці свого вимушеного перебування

Між між пунктами пропуску "Нова Гута" і "Нові Яриловичі" на сьогодні знаходяться понад 1200 іноземців, а нові все продовжують прибувати в надії потрапити в Умань, де розташована могила цадика Нахмана. У цьому місті хасиди відзначають єврейський Новий рік Рош ха-Шан, передає TUT.BY.

За кілька днів, що хасиди намагаються домовитися з прикордонниками і прорватися на територію України, прикордонна територія виглядає дуже плачевно: всюди гори сміття, порожні пластикові пляшки і контейнери з-під їжі, пакети та інший непотріб.

Один з далекобійників показав, що діється біля фур, під яку деякі з хасидів ходять, як в туалет.

Обережно, ненормативна лексика!

В імпровізованому таборі чергує Червоний Хрест. За словами оного з представників цієї організації Артема Карпенка, щоранку волонтери починають свою роботу з того, що прибирають територію навколо свого намету, тому що не можуть нічого робити "в цьому хаосі і безладі".

Побачивши, чим займаються волонтери, деякі хасиди теж взялися трохи поприбирати, проте це не особливо допомогло.

Як видно на кадрах з "табору", речі паломників лежать прямо на асфальті, тут же – сміття.

За офіційними даними, зараз на території Білорусі знаходяться 2558 паломників-хасидів, у тому числі в прикордонних з Україною районах — близько 1200 осіб.

Рош ха-Шан відзначається з 18 по 20 вересня. Враховуючи, що часу все менше, спроби хасидів потрапити на територію України стають все більш наполегливими. У Білорусі просять українську владу надати паломникам зелений коридор, обіцяючи привезти їх в Умань і забрати назад своїм транспортом.

Як відомо, Україна закрила державний кордон на в'їзд іноземцям до 28 вересня у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, в Умань стягнули поліцію з усієї України, ситуація загострюється.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.