19-річна українка потребує допомоги, щоб побороти рак мозку

Незважаючи на досить юний вік мешканка Вінниці Юлія вже пережила кілька хіміетерапій і пересадку кісткового мозку.

Дівчина бореться з агресивною пухлиною мозку, і зараз їй необхідні гроші на лікування, повідомляє Свідок.

Медики розповіли, що пухлину мозку діагностували вже занадто пізно, коли почалися метастази. За лікування дівчини бралися лікарі України та Білорусі, після чого вона пережила десятки блоків хіміетерапії.

Згодом хвороба ніби відступила, але на плановому МРТ стало відомо, що стався рецидив. Метастази пішли в головний і спинний мозок.

Надію на одужання дівчині дали турецькі лікарі, вони зробили їй трансплантацію кісткового мозку. Настав стан ремісії, сім'я навіть вже планувала відпочинок, але через три тижні Юлії стало гірше, дівчина перестала ходити. Через деякий час вона знову пройшла курс хімеотерапії, але той не дав результатів, а посилив її стан - дівчина втратила слух.

У Туреччині знову погодилися взяти дівчину на лікування, але на це знадобиться велика сума грошей - 40 тисяч доларів. Зараз сім'я дівчини не має необхідної суми грошей, тому звертається до всіх небайдужих за допомогою.

Номер картки ПриватБанку Мельникова Оксана (мама Юлії): 5168 7456 0438 1886.

У мережі українці висловлюють свою підтримку і залишають зворушливі коментарі: "Господи спаси і збережи, дай сил пройти цей шлях і бути здоровою і щасливою", "Господь милостивий, спаси і помилуй, подаруй їй життя", "Хай береже вас Бог".

Нагадаємо, юна українка залишилася без ноги після НП в Польщі, людей просять про допомогу.

Як повідомляла Politeka, молодий батько пожертвував усім заради незрячої дочки з ДЦП: "Я йду через себе і прошу...".

Також Politeka писала, що 6-річна Лера може перемогти рак, українців просять дати дівчинці шанс.