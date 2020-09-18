Батьки відмовилися від новонародженої дитини через важке захворювання

У малюка вроджена внутрішня асиметрична прогресуюча гідроцефалія і за життєвими показниками новонародженому необхідна нейрохірургічна операція.

Про це розповіли на сторінці благодійної організації "Мама і немовля" у соцмережі Facebook.

Вартість витратних матеріалів для операції становить 28 тисяч гривень, зараз життя дитини в руках небайдужих українців. Адже хлопчикові нема на кого сподіватися і він залишився один на один зі страшною хворобою.

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В організації звернулися до всіх небайдужих людей з проханням допомогти в порятунку життя малюка.

"Дуже хочемо дати хлопчикові найкраще, адже це шанс на те, що малятко зможе бути в сім'ї! Це дійсно єдина надія на все подальше життя! Друзі, це той випадок, коли ми можемо об'єднатися заради долі маленької людини, яку вже один зрадили і тепер надія тільки на добро людських сердець. Віримо в диво!"- звернулися автори повідомлення до українців.

младенец, ребенок, больница

До публікації додали рахунки за якими кожен бажаючий може перерахувати кошти для порятунку життя малюка:

ЄДРПОУ/ДРФО 33597525
МФО 300711
UA093007110000026000052632056
Тел. +380682019163