Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров захотів навести порядок в Україні і розкритикував нинішній уряд



Свою оцінку роботи чинного Кабміну він дав у прямому ефірі телеканалу "Наш". За його словами, уряд Шмигаля непрофесіонали і будь його воля він би відправив усіх у відставку. А після набрав би грамотних людей.

"Якби це залежало від мене, то я б Шмигаля і цю шантрапу... Дивлячись на бюджет, я бачу, що його складали люди без хазяйського підходу до справи, тобто, непрофесіонали. Я б їх негайно відправив у відставку. Буде тільки краще, якщо набрати грамотних людей. Вони є в країні, тому що раніше були нормальні бюджети", - сказав Азаров.

Крім того, він заявив, що в 1922 році Україна приєдналася до СРСР без багатьох регіонів: Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Криму і навіть Львова, їх Україні нібито подарувала влада СРСР.

Користувачів в мережі обурили поради Азарова, вони відзначали, що політик не має права що-небудь говорити, адже ховається в Підмосков'ї і втратив будь-яку повагу українців.

"На куплений будиночок в Підмосков'ї накрав в Україні, можна і поради давати, як на городі капусту вирощувати", "ви нас кинули в той момент, коли треба було підтримати", "він для України ніхто, тому пропонувати нічого не може", "Нехай бере лопатку і йде копати, а поради давати, то не його, м'яко кажучи", "Хай Росію піднімає, Україна йому чужа".

Інші пригадали Азарову злочини, які той скоїв, будучи прем'єром. Знайшлися й ті, хто припустив, що Азаров знову рветься в політику на місце чинного прем'єра Дениса Шмигаля

"Це говорить той, хто вкрав два бюджети України!?", "А це ч * о знову хоче керувати?", "Він вже давно собі протоптує доріжку", "Натякає, щоб його взяли на місце Шмигаля?", "Вже хто б говорив, скільки з синочком вкрали".

Нагадаємо, Азаров-утікач назвав Україну "колонією" і знайшов винних: "весняне загострення".

Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «абсолютне зло».

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