На Дніпропетровщині викрили прокурора на хабарі за відкриття справи щодо незаконного заволодіння землею
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі СБУ в Дніпропертівській області.
Згідно з інформацією, жінка звернулася до прокурора із заявою про незаконне заволодіння її присадибною територією біля заміського приватного будинку, але за цю "послугу" він зажадав винагороду.
Під час проведеної операції, прокурора затримали під час отримання хабара.
"В ході затримання фігурант намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно", - зазначили у відомстві.
Українці неоднозначно відреагували на подію. Багатьох такий вчинок прокурора-хабарника повеселив, а деякі засумнівалися, що він понесе покарання за скоєне.
"Краще б сам вистрибнув з вікна", " що ви причепилися? Ну є така традиція у прокурорських в Україні засівати вулиці - "коляда" називається"," нічого жаль не змінилося, завтра знову буде на посаді"," треба було їсти і ковтати"," жерти треба було, а не у вікно викидати", - писали українці в мережі.
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