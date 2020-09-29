Журналістка Наталія Влащенко розкритикувала нові правила розмитнення товарів в Україні
Як передає Politeka.net, історію, яка трапилася з нею телеведуча розповіла на своїй сторінці Facebook.
"Можна швидко, а можна півдня в черзі. Плюс 579 грн послуга брокера. Якщо хочеш брокера-заповнити якийсь договір на сайті. І це все, щоб забрати окуляри, куплені на свої!",- обурилася Влащенко.
Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді розповіли, коли буде затверджено законопроект про пільгове розмитнення євроблях в Україні. За словами спікера Дмитра Разумкова, в парламенті є чітка позиція щодо цього документа.
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"Я думаю, тут повинна бути консолідована позиція як парламенту, так і уряду для того, щоб врахувати позицію всіх учасників цього процесу", - пояснив Разумков.
Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю "євроблях«, життя українців сильно зміниться:»візьмемо по повній".
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