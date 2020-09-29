Журналістка Наталія Влащенко розкритикувала нові правила розмитнення товарів в Україні

Як передає Politeka.net, історію, яка трапилася з нею телеведуча розповіла на своїй сторінці Facebook.

"Мала необережність замовити собі окуляри через Інтернет. Виявилося, що будь - які товари дорожче 100 євро треба тепер розмитнювати в черзі на Луговій", - поділилася журналістка.



"Можна швидко, а можна півдня в черзі. Плюс 579 грн послуга брокера. Якщо хочеш брокера-заповнити якийсь договір на сайті. І це все, щоб забрати окуляри, куплені на свої!",- обурилася Влащенко.

За її словами, таке ускладнення процедури пов'язано зі змінами до закону, які були прийняті в 2019 році.