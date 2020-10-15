В Україні можуть скасувати призов до армії

Як передає Politeka, про це сказав головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ефірі телеканалу "Україна".

Так, за словами Хомчака, за умови налагодженої системи підготовки резерву в Україні можуть скасувати призов до лав ЗСУ. Зокрема, коли кожен громадянин буде навчений всім елементам тактичної медицини і отримає хоча б мінімальні навички для оборони.

"Коли громадянин вміє стріляти, знає медицину, інженерні питання, які йому потрібні, і якщо завтра йому скажуть "треба встати на захист Батьківщини", то він знає, що він може це", - наголосив Хомчак.

За його словами, такі вміння будуть корисними для кожного громадянина, незалежно від того, чи служить він в армії.

"Ці навички і знання можуть йому знадобитися де завгодно, в будь-якій ситуації поза військовою службою, де він повинен вміти надати собі медичну допомогу і тому, хто поруч, тим самим врятувати життя собі або кому-небудь", - сказав він.

Хомчак наголосив, що на сьогоднішній день у ЗСУ є розуміння, якою має бути така система. При цьому генерал визнав, що на створення цієї системи буде потрібно не "півроку-рік", а також серйозне фінансування. Також потрібна буде грунтовна підготовка кадрів - починаючи від звичайних цивільних осіб і до голів громад та керівництва держави.

Коли таку систему буде впроваджено, тоді, за словами Хомчака, можна буде говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності, тому що всі ті ази будуть пройдені.

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